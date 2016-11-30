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    Река Вельвелечай вышла с берегов, c проездом транспорта в 50 кварталов Губы возникли трудности - ФОТО

    Для устранения последствий на территорию направили технику

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Выход из берегов реки Вельвелечай затруднил проезд транспорта в 50 кварталов Губинского района.

    Об этом корреспонденту северного бюро Report сообщил председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Юсиф Абидов.

    По его словам, Вельвелечай периодически создает трудности в данном жилом массиве: "Для их устранения на территорию направлена техника. Обратившись к владельцу расположенного поблизости центра отдыха, мы попросили его разрешить жителям квартала временно воспользоваться ведущей к центру дорогой. Просьба была удовлетворена. Если сейчас владелец центра отказывает предоставлять дорогу, ИВ не может вмешиваться в его решение.

    Однако, мы держим вопрос под контролем. Соответствующие структуры получат соответствующее задание для устранения последствий наводнения и восстановления дороги".

    Напомним, что после наблюдавшихся на территории района в начале сентября ливней Вельвелечай вышел из берегов. Это привело к проблемам на дороге, ведущей в жилой массив Дурахи в селе Афурджа.

    Владелец расположенного поблизости центра отдыха разрешил жителям временно воспользоваться ведущей к заведению дорогой, однако позже дорога была перекрыта, что поставило людей в затруднительное положение.  

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