В Баку полиция провела рейды в автобусах, оштрафованы нарушители масочного режима

В Баку полиция провела рейды, в ходе которого пассажиры и водители общественного транспорта, нарушившие масочный режим, были оштрафованы.

В Баку полиция провела рейды, в ходе которого пассажиры и водители общественного транспорта, нарушившие масочный режим, были оштрафованы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Рейды прошли в Хатаинском, Бинагадинском, Насиминском, Сабаильском, Сабунчинском и Сураханском районах столицы, лицам без медицинских масок были разъяснены последствия заражения коронавирусом и санитарно-гигиенические требования, нарушители требований карантинного режима подверглись административному взысканию.