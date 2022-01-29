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В Баку полиция провела рейды в автобусах, оштрафованы нарушители масочного режима

В Баку полиция провела рейды в автобусах, оштрафованы нарушители масочного режима В Баку полиция провела рейды, в ходе которого пассажиры и водители общественного транспорта, нарушившие масочный режим, были оштрафованы.
Происшествия
29 января 2022 г. 17:29
В Баку полиция провела рейды в автобусах, оштрафованы нарушители масочного режима

В Баку полиция провела рейды, в ходе которого пассажиры и водители общественного транспорта, нарушившие масочный режим, были оштрафованы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Рейды прошли в Хатаинском, Бинагадинском, Насиминском, Сабаильском, Сабунчинском и Сураханском районах столицы, лицам без медицинских масок были разъяснены последствия заражения коронавирусом и санитарно-гигиенические требования, нарушители требований карантинного режима подверглись административному взысканию.

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