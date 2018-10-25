Рейд в Бинагади: дорожная полиция задержала водителя-наркомана

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку во время рейда был задержан водитель, управляющий автомобилем под воздействием наркотиков.

Об этом Report сообщили в МВД.

Так, при проверке документов остановленного на территории 6-го микрорайона Бинагадинского района автомобиля марки "Нива" Асимана Юсифли было установлено, что он управлял автомобилем без водительского удостоверения. В ходе мероприятия за грубое нарушение правил дорожного движения также был задержан водитель автомобиля марки "Форд" Зия Хусниев. Проверка показала, что он управлял автомобилем под воздействием наркотических средств. При осмотре автомобиля в сигаретной пачке было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства принадлежащее водителю наркотическое средство – высушенная марихуана. Во время предварительного опроса З.Хусниев признался, что сел за руль после употребления наркотического средства. Собранные в его отношении материалы были переданы в Бинагадинское районное управление полиции для принятия решения.

Стало известно, что остановленный в поселке Бинагади за нарушение ПДД водитель автомобиля марки "Мерседес" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в ходе рейда были установлены и задержаны водители, внесшие изменения в конструкцию автомобиля. В отношении владельцев этих транспортных средств составлены протоколы, автомобили отогнаны на охраняемую временную стоянку.

Грубо нарушившие правила водители были привлечены к административной ответственности, также полиция провела с ними просветительские беседы. Аналогичные мероприятия будут продолжаться в Бинагадинском и других районах столицы.