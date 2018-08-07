Рейд агдамской полиции: более 30 водителей оштрафованы - ВИДЕО

Агдам. 7 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции (ГДП) провели рейд в Агдамском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, проведенный сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции (ГДП) Агдамского районного отдела полиции (РОП) рейд был направлен против водителей легковых автомобилей и сельхозтехники.

К рейду, проведенному на различных территориях района, также были привлечены сотрудники пост-патрульной (ППС). Целью рейда является обеспечение безопасности движения на дорогах, выявление нарушающих правила водителей, а также предотвращение выезда сельскохозяйственной техники на магистральную дорогу в темное время суток и просветительские беседы с водителями.

Как сообщил местному бюро Report начальник отделения ГДП Агдамского РОП Васиф Мамедов, в ходе рейда были выявлены автомобили без государственных регистрационных знаков, водители, нарушающие правила перевозки грузов, и не использующие ремни безопасности:

"В ходе рейда в отношении более 30 водителей был составлен административный протокол".

Отметим, что в районе подобные рейды будут продолжаться регулярно.