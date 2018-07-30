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    Региональный координатор организации США доставлена в больницу в тяжелом состоянии

    Губа. 30 июля. REPORT.AZ/ Координатор по северному региону Программы Социально-экономическое развитие в Азербайджане (SEDA), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

    Как сообщает северное бюро Report, Зульфия Зульфугар гызы Амирханова 1970 г.р. на машине скорой помощи доставлена в Губинскую центральную районную больницу. 

    Размещенной в реанимационное отделение З.Амирхановой поставлен диагноз нарушение мозгового кровообращения, истерический невроз.

    Состояние проходящей в настоящее время лечение больной оценивается как тяжелое.

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