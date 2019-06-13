Ребенок, "управлявший" автомобилем на проспекте Бабека - ВИДЕО

Некоторые водители управляют автомобилем, усадив детей на колени. По мнению экспертов, это недопустимо на дорогах с интенсивным движением. Так как это является не только нарушением правил дорожного движения, но и представляет реальную опасность.

В представленном Report видеоролике водитель автомобиля марки "Mercedes" с государственным регистрационным знаком 99 RA 790 нарушил правила, усадив на коленях ребенка.

В заявлении Report эксперт по безопасности дорожного движения Эльмеддин Мурадлы сказал, что усадив ребенка на колени, водитель создает опасность не только для себя, но и для членов семьи и других участников движения: "Детей до 12 лет запрещается усаживать на переднее сидение при отсутствии специального кресла. При резком тормозе ребенок может как минимум удариться о лобовое стекло и получить травму".

По мнению эксперта, на участках дороги с интенсивным движением усаживать детей на переднее сидение вдвойне опасно: "В данном случае, инцидент отмечен на проспекте Бабека. Малейшая ошибка может привести к серьезным последствиям".