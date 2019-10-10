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Ребенок с травмой головы умер в нейрохирургической больнице в Баку

Ребенок с травмой головы умер в нейрохирургической больнице в Баку

В одной из бакинских больниц умер 3-летний ребенок.

Как сообщает Report, инцидент произошел 9 октября в Республиканской нейрохирургической больнице, расположенной в Хатаинском районе.

3 октября житель Гобустанского района Расим Мурадов 2016 г.р.был доставлен в Гобустанскую центральную районную больницу с ушибами головы.

Затем пострадавший был перевезен сначала в Шемахинскую центральную районную больницу, а позднее в расположенную в Баку Республиканскую нейрохирургическую больницу. 9 октября ребенок скончался в больнице.

По факту в Гобустанской районной прокуратуре ведется следствие.

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