Ребенок с травмой головы умер в нейрохирургической больнице в Баку

В одной из бакинских больниц умер 3-летний ребенок.

Как сообщает Report, инцидент произошел 9 октября в Республиканской нейрохирургической больнице, расположенной в Хатаинском районе.

3 октября житель Гобустанского района Расим Мурадов 2016 г.р.был доставлен в Гобустанскую центральную районную больницу с ушибами головы.

Затем пострадавший был перевезен сначала в Шемахинскую центральную районную больницу, а позднее в расположенную в Баку Республиканскую нейрохирургическую больницу. 9 октября ребенок скончался в больнице.

По факту в Гобустанской районной прокуратуре ведется следствие.