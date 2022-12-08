РЦСС: В 47 км к северу от станции Загатала произошло очередное землетрясение

В 47 км к северу от станции Загатала произошло очередное землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
По данным Бюро по изучению землетрясений, в 11:16 по местному времени в 47 км к северу от станции Загатала на территории России произошло землетрясение.
Очаг землетрясения магнитудой 3,4 залегал на глубине 24 км.
Напомним, что сегодня в 10:42 по местному времени произошло еще одно землетрясение в 47 км к северу от станции Загатала, на территории России. Землетрясение ощущалось в районах Азербайджана до 4 баллов.