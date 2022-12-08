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РЦСС: В 47 км к северу от станции Загатала произошло очередное землетрясение

РЦСС: В 47 км к северу от станции Загатала произошло очередное землетрясение В 47 км к северу от станции Загатала произошло очередное землетрясение.
Происшествия
8 декабря 2022 г. 12:18
РЦСС: В 47 км к северу от станции Загатала произошло очередное землетрясение

В 47 км к северу от станции Загатала произошло очередное землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По данным Бюро по изучению землетрясений, в 11:16 по местному времени в 47 км к северу от станции Загатала на территории России произошло землетрясение.

Очаг землетрясения магнитудой 3,4 залегал на глубине 24 км.

Напомним, что сегодня в 10:42 по местному времени произошло еще одно землетрясение в 47 км к северу от станции Загатала, на территории России. Землетрясение ощущалось в районах Азербайджана до 4 баллов.

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Версия на английском языке RSSC: Another earthquake hits 47 km north of Zagatala station
Версия на азербайджанском языке RSXM: "Zaqatala stansiyasından 47 km şimalda daha bir zəlzələ olub"

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