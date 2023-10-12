Разыскиваемый за мошенничество азербайджанец экстрадирован из Украины

Органы прокуратуры Украины удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана на экстрадицию азербайджанского гражданина Джавадова Сафара Азер оглу, обвиняемого в совершении мошенничества в Азербайджане.

Органы прокуратуры Украины удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана на экстрадицию азербайджанского гражданина Джавадова Сафара Азер оглу, обвиняемого в совершении мошенничества в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В заявлении говорится, что С.Джавадов обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба и привлечен в качестве обвиняемого по соответствующей статье УК АР.

Гражданин был объявлен в международный розыск за укрывательство от следствия.

С.Джавадов доставлен в Азербайджан из Украины 12 октября в сопровождении конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.