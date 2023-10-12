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Разыскиваемый за мошенничество азербайджанец экстрадирован из Украины

Разыскиваемый за мошенничество азербайджанец экстрадирован из Украины Органы прокуратуры Украины удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана на экстрадицию азербайджанского гражданина Джавадова Сафара Азер оглу, обвиняемого в совершении мошенничества в Азербайджане.
Происшествия
12 октября 2023 г. 17:24
Разыскиваемый за мошенничество азербайджанец экстрадирован из Украины

Органы прокуратуры Украины удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана на экстрадицию азербайджанского гражданина Джавадова Сафара Азер оглу, обвиняемого в совершении мошенничества в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В заявлении говорится, что С.Джавадов обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба и привлечен в качестве обвиняемого по соответствующей статье УК АР.

Гражданин был объявлен в международный розыск за укрывательство от следствия.

С.Джавадов доставлен в Азербайджан из Украины 12 октября в сопровождении конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Dələduzluğa görə beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxs Azərbaycana ekstradisiya olunub

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