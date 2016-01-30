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    Разыскиваемый в России мужчина задержан в Азербайджане

    Задержанный находился в розыске по статье умышленное убийство

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Разыскиваемый в России мужчина задержан в Азербайджане.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного Управления полиции города Баку, был задержан Мурад Мамедов, находящийся в розыске по статьям 105 (умышленное убийство), 162, 209, 162, 163 и 222 (проведение процессуальных действий) УК России. 

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