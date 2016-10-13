Разыскиваемый в России мужчина задержан в Азербайджане

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Разыскиваемый в Российской Федерации мужчина задержан в Агджабединском районе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Агджабединского районного отделения полиции, задержан Вугар Сафаров, находящийся в розыске по ст. 105 (умышленное убийство) УК РФ.

Расследование продолжается.