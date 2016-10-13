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    Разыскиваемый в России мужчина задержан в Азербайджане

    Расследование продолжается

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Разыскиваемый в Российской Федерации мужчина задержан в Агджабединском районе Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Агджабединского районного отделения полиции, задержан Вугар Сафаров, находящийся в розыске  по ст. 105 (умышленное убийство) УК  РФ.

    Расследование продолжается.

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