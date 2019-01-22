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    Разыскиваемый в России азербайджанец задержан в Казахстане

    Астана. 22 января. REPORT.AZ/ Находящийся в розыске в России азербайджанец Нуру Бахшы оглу Алиев 1978 г.р. был задержан в казахстанском городе Павлодар.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, задержанный обвиняется в членстве в преступной организованной группировке, совершившей разбой и кражи.

    Вместе с ним другой азербайджанец также был объявлен в розыск. Планируется передача задержанного азербайджанца правоохранительным органам России.

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