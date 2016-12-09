Разыскиваемый в Чехии российский гражданин арестован по решению азербайджанского суда

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс на основе представления министерства юстиции Азербайджана о передаче разыскиваемого в Чехии гражданина России Кирилла Смирнова чешской стороне.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

После этого было объявлено судебное решению. Вынесено решение об экстрадиции К.Смирнова в Чехию. Он был арестован в зале суда.

Отметим, что гражданин России Кирилл Смирнов был объявлен в розыск за неисполнение судебного решения Чешской Республики. Он задержан в Азербайджане, впоследствии в его отношении была избрана мера пресечения в виде наблюдения полиции. Чешская сторона потребовала выдачи гражданина России.