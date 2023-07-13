Разыскиваемый три года гражданин Омана задержан в Габале

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Габалинского района, был задержан иностранец, находившийся в розыске с 2021 года.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Габалинского района, был задержан иностранец, находившийся в розыске с 2021 года.

Как передает Report , об сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что гражданин Султаната Оман Закария Абдулла Хасан был привлечен к ответственности по статье 178.3.2 Уголовного кодекса АР(мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере).

Так, около 3 лет он скрывался в Баку, а также в других регионах республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, было выявлено местонахождение данного лица в городе Баку, подозреваемый был арестован и передан в соответствующие инстанции.