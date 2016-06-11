Разыскиваемый Интерполом гражданин Украины задержан на грузино-азербайджанской границе

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Грузинская полиция задержала гражданина Украины, разыскиваемого украинским бюро Интерпола в Киеве, на грузино-азербайджанской границе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в МВД Грузии.

Гражданина Украины арестовали в тот момент, когда он пытался покинуть Грузию и перейти в Азербайджан. Его разыскивали на родине с декабря прошлого года по обвинению в умышленном нанесении человеку тяжелых телесных повреждений.

На данный момент проводятся мероприятия, необходимые для экстрадиции задержанного в Украину.