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    Разыскиваемый Интерполом гражданин Украины задержан на грузино-азербайджанской границе

    Обвиняемый в умышленном нанесении человеку тяжелых телесных повреждений пытался перейти из Грузии в Азербайджан

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Грузинская полиция задержала гражданина Украины, разыскиваемого украинским бюро Интерпола в Киеве, на грузино-азербайджанской границе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в МВД Грузии.

    Гражданина Украины арестовали в тот момент, когда он пытался покинуть Грузию и перейти в Азербайджан. Его разыскивали на родине с декабря прошлого года по обвинению в умышленном нанесении человеку тяжелых телесных повреждений.

    На данный момент проводятся мероприятия, необходимые для экстрадиции задержанного в Украину.

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