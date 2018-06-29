Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Разыскиваемая Азербайджаном по линии Интерпола женщина приняла турецкое гражданство.

Как сообщает Report, из-за принятия гражданства Турции был завершен поиск Гасановой Матанат Ахмед гызы, разыскиваемой отделением полиции Астаринского района по ст. 144-1 (торговля людьми) и 243 (вовлечение в занятие проституцией) УК.

Отметим, что Гасанова (Абилава) Матанат Ахмед гызы родилась в 1963 году в городе Гейчай. В 2008 году она была объявлена в розыск. В ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.