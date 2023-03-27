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Разрушенный фонтан в парке развлечений стал источником опасности для детей

Разрушенный фонтан в парке развлечений стал источником опасности для детей В парке развлечений, расположенном на улице Рахиба Мамедова 20 в Хатаинском районе Баку, поврежден фонтан, из-за чего дети рискуют получить травму.
Происшествия
27 марта 2023 г. 15:38
Разрушенный фонтан в парке развлечений стал источником опасности для детей

В парке развлечений, расположенном на улице Рахиба Мамедова 20 в Хатаинском районе Баку, поврежден фонтан, из-за чего дети рискуют получить травму.

Как сообщает Report, устаревшие стальные конструкции фонтана местами сломались, что стало источником опасности для играющих в парке детей.

Местные жители недовольны сложившейся ситуацией. Они отмечают, что несколько детей уже получили травмы.

По словам смотрителя парка Сахиба Тагиева, они проинформировали районные власти о сложившейся опасной ситуации.

В Исполнительной власти Хатаинского района сообщили Report, что знают о проблеме.

"Мы планируем отремонтировать фонтан к лету. На период до начала ремонтных работ территория будет ограждена для обеспечения безопасности" - сказал представитель ИВ Панах Иманов.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı əyləncə parkındakı fontan dağılıb, uşaqlar üçün təhlükə yaranıb

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