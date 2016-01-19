Разоблачены незаконные действия должностных лиц фирмы, создавшей искусственное завышение цен

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Выявлены незаконные действия должностных лиц фирмы, создавшей искусственное завышение цен.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе проверки, проведенной Государственной службой по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики, было установлено, что на этикетках образцов специального комбинированного масла "Российское №40" и "Российское №10" производства фирмы "Фазиль", функционирующей по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Рустама Рустамова, 20, квартира 1, указано, что количество сливочного масла в данной продукции составляет соответственно 40 и 10 процентов, тогда как результаты анализа свидетельствовали о том, что данные показатели равны соответственно 0,49 и 1,22 процента, то есть во много раз меньше. Вследствие этого собранные материалы были направлены для правовой оценки в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В ходе расследования, проведенного Главным управлением, были установлены основания для подозрения директора фирмы "Фазиль" Тахира Садыхова в допущении искусственного завышения цен и внесении при исполнении служебных полномочий с корыстными и другими личными намерениями в целях получения незаконного преимущества для себя и третьих лиц заведомо ложной информации в официальные документы, фальсификации данных об особенностях и качестве производимых фирмой масел "Российское №40" и "Российское №10" и значительном обмане, таким образом, потребителей, нанесении вызвавшего тяжелые последствия существенного ущерба правам физических и юридических лиц, а также охраняемым законом интересам государства, вследствие чего по факту было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 200.1 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции) Уголовного кодекса, Т. Садыхов задержан в качестве подозреваемого лица.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других виновных лиц, принимавших участие в совершении упомянутого преступления.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре еще раз заявляет, что в отношении провокаторов, дельцов и спекулянтов, допустивших искусственное завышение цен, целевое создание дефицита товаров и другие факты злоупотреблений, будут приняты предусмотренные законом самые строгие меры наказания.

Кроме того, гражданам, столкнувшимся с такими фактами, рекомендуется обращаться в центры связи "горячей линии" номер 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и номер 195-2 министерства экономики.