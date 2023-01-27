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Разоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана

Разоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана Распространились новые кадры нападения на посольство Азербайджана в Иране, свидетельствующие о недостоверности заявления начальника полиции Тегерана Хусейна Рахими, который ранее сообщал, что "нападавший вошел в посольство с двумя маленькими детьми".
Происшествия
27 января 2023 г. 14:43
Разоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана

Распространились новые кадры нападения на посольство Азербайджана в Иране, свидетельствующие о недостоверности заявления начальника полиции Тегерана Хусейна Рахими, который ранее сообщал, что "нападавший вошел в посольство с двумя маленькими детьми".

Как сообщает Report, на обнародованной видеозаписи видно, что террорист подъехал к дипкорпусу Азербайджана на автомобиле, в котором никаких детей не находилось. Выйдя из машины, преступник с автоматом "Калашникова" в руках направился в здание посольства.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения посольства.

Ранее начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими заявил, что нападавший вошел в посольство с двумя маленькими детьми. В тегеранской полиции заявили, что нападение было совершено на почве семейных проблем и по личным мотивам. Однако кадры свидетельствую об обратном: это скорее спланированный террористический акт.

Напомним, что утром 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Согласно информации, нападавший с автоматом Калашникова в руках проник в здание посольства и убил начальника службы безопасности. При предотвращении нападения были также ранены два охранника посольства. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное.

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Версия на английском языке ВидеоTehran police chief’s lie about terror attack at Azerbaijani embassy exposed
Версия на азербайджанском языке Tehranın polis rəisinin Azərbaycan səfirliyində törədilən terrorla bağlı yalan açıqlaması ifşa olunub - VİDEO

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