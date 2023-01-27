Разоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана

Распространились новые кадры нападения на посольство Азербайджана в Иране, свидетельствующие о недостоверности заявления начальника полиции Тегерана Хусейна Рахими, который ранее сообщал, что "нападавший вошел в посольство с двумя маленькими детьми".

Распространились новые кадры нападения на посольство Азербайджана в Иране, свидетельствующие о недостоверности заявления начальника полиции Тегерана Хусейна Рахими, который ранее сообщал, что "нападавший вошел в посольство с двумя маленькими детьми".

Как сообщает Report, на обнародованной видеозаписи видно, что террорист подъехал к дипкорпусу Азербайджана на автомобиле, в котором никаких детей не находилось. Выйдя из машины, преступник с автоматом "Калашникова" в руках направился в здание посольства.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения посольства.

Ранее начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими заявил, что нападавший вошел в посольство с двумя маленькими детьми. В тегеранской полиции заявили, что нападение было совершено на почве семейных проблем и по личным мотивам. Однако кадры свидетельствую об обратном: это скорее спланированный террористический акт.

Напомним, что утром 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Согласно информации, нападавший с автоматом Калашникова в руках проник в здание посольства и убил начальника службы безопасности. При предотвращении нападения были также ранены два охранника посольства. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное.