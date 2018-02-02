Разоблачена группа, обманом доставившая в Азербайджан граждан Индии, задержано 89 человек

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Во время мероприятий против незаконной миграции, которые были проведены 29-31 января и 1 февраля в Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку, были задержаны 89 граждан Индии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

В сообщении говорится, что расследование установило, что эти люди попали в страну по визе, у 36 не было регистрации по месту нахождения, у 31 закончился срок визы в стране, 19 человек нарушили причины посещения Азербайджанской Республики и 1 человек не проживал по месту регистрации.

Члены названной организованной группы под предлогом получения разрешения для трудоустройства и временного проживания в стране для получения образования взяли у каждого гражданина Индии 400-500 долларов и пообещали легализовать их пребывание в АР. С некоторыми из привезенных в Азербайджан граждан Индии они подписали поддельные трудовые договора, распространили фотографии об их трудоустройстве на работу на нефтяных скважинах, выплатили данным иностранцам под видом зарплаты 600 манатов и заработали деньги, рекламирую это другим гражданам Индии. Организаторы мошенническим путем присвоили деньги своих сограждан и создали условия для превращения данных иностранцев в незаконных мигрантов на территории страны.

Доказаны незаконные деяния названных иностранцев, факты были подтверждены, полностью разоблачен незаконный канал миграции.

ГМС продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.