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Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных

Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных Пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства юстиции обнародовали совместную информацию.
Происшествия
20 июля 2022 г. 13:05
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных

Пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства юстиции обнародовали совместную информацию.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, в информации говорится следующее:

"Для смягчения наказания осужденного к лишению свободы за совершение тяжкого преступления Эльгуна Гусейнова в Министерство юстиции было подано примирительное заявление от имени законного наследника потерпевшего. Поскольку заявление вызвало подозрение, министерство провело расследование и установило, что такого соглашения достигнуто не было, а названный документ был подготовлен мошенническим путем с использованием компьютерной программы. В этом деянии были усмотрены признаки киберпреступления, в связи с чем материалы были переданы в Службу государственной безопасности для проведения расследования.

В ходе следствия по уголовному делу было установлено, что Санан Мехтиев, Эхтибар Мехтиев и Васиф Исмайлов, ранее отбывавшие наказание в той же исправительной колонии, будучи на свободе, вступили в преступный сговор и по заказу некоторых осужденных подготовили поддельные заявления о якобы возмещенном ущербе потерпевшим или достижении примирения по различным уголовным делам. Поддельные документы были якобы нотариально подтверждены, на них имелись QR-коды, которые будто бы подтверждали подлинность документа, они были размещены на сайте, интерфейс которого внешне напоминал официальный сайт органа юстиции. Таким образом, поддельные документы выдавались в ходе судебных заседаний за подлинные, чтобы смягчить наказание осужденным.

В то же время установлено, что та же преступная группа с целью досрочного освобождения от наказания ряда осужденных, используя компьютерные технологии, изготовила поддельные документы, свидетельствующие о якобы достигнутом примирении с потерпевшей стороной и возмещении ущерба, и представила их соответствующим лицам для ознакомления в ходе судебного разбирательства.

Санан Мехтиев, Эхтибар Мехтиев и Васиф Исмайлов привлечены к уголовной ответственности по статьям 320.1 (незаконное изготовление и сбыт официальных документов), 273-2 (подделка компьютерных данных) и 294.3 (когда фальсификация доказательств приводит к тяжким последствиям) Уголовного кодекса АР, деятельность созданной ими электронной страницы была приостановлена.

В настоящее время Служба государственной безопасности и Министерство юстиции продолжают мероприятия по установлению всего круга лиц, использовавших поддельные документы.

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Версия на азербайджанском языке Məhkumların cəzadan azad edilməsi üçün saxta elektron sənədlər hazırlayan şəxslər ifşa edilib

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