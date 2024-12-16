Азербайджане обезврежена экстремистская группировка, планировавшая диверсии и захват заложников

СГБ: Разоблачена экстремистская группировка, готовившая диверсии и захват заложников

Спецслужбы Азербайджана разоблачили и пресекли деятельность экстремистской группировки, планировавшей диверсии и захват заложников.

Об этом сообщили Report в Службе госбезопасности Азербайджана.

В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий было установлено, что граждане Азербайджана – Фахраддин Шахмуров (1984 г.р.), Джалал Мурадов (1960 г.р.), Камран Бабаев (1998 г.р.) – в сговоре с другими лицами создали преступное сообщество, целью которого было совершить тяжкие преступлений против основ конституционного строя страны, сообщили в СГБ.

По информации СГБ, экстремисты организовывали тайные встречи на территории страны и создавали закрытые группы в социальных сетях, где готовились к совершению диверсий против госучреждений. На одной из таких встреч, в которой участвовал и гражданин иностранного государства, был представлен флаг преступного сообщества. Фахраддину Шахмурову было поручено руководить разработкой планов преступлений, которые будут совершаться во имя целей группировки.

"Шахмуров и его сообщники подготовили план захвата таможенного поста на государственной границе и захвата заложников для выдвижения требований. Целью было нанести ущерб обороноспособности и экономической безопасности страны, захватить в заложники сотрудников и других лиц, находящихся на посту, чтобы выдвинуть требования преступного сообщества. Благодаря предпринятым мерам, противоправные действия организованной группы были пресечены", - подчеркнули в ведомстве.

Фахраддин Шахмуров привлечен к уголовной ответственности по статьям 28.282.2 (приготовление к диверсии, совершенной организованной группой), 28.215.3 (приготовление к захвату заложников), 218.1 (создание преступного сообщества) и 281.2 (распространение материалов, содержащих призывы против государства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Джалал Мурадов и Камран Бабаев привлечены по статье 281.2 и другим статьям. Все они арестованы. Также к следствию привлечены другие лица. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.