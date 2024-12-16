О нас

Азербайджане обезврежена экстремистская группировка, планировавшая диверсии и захват заложников

Азербайджане обезврежена экстремистская группировка, планировавшая диверсии и захват заложников СГБ: Разоблачена экстремистская группировка, готовившая диверсии и захват заложников
Происшествия
16 декабря 2024 г. 12:39
Азербайджане обезврежена экстремистская группировка, планировавшая диверсии и захват заложников

Спецслужбы Азербайджана разоблачили и пресекли деятельность экстремистской группировки, планировавшей диверсии и захват заложников.

Об этом сообщили Report в Службе госбезопасности Азербайджана.

В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий было установлено, что граждане Азербайджана – Фахраддин Шахмуров (1984 г.р.), Джалал Мурадов (1960 г.р.), Камран Бабаев (1998 г.р.) – в сговоре с другими лицами создали преступное сообщество, целью которого было совершить тяжкие преступлений против основ конституционного строя страны, сообщили в СГБ.

По информации СГБ, экстремисты организовывали тайные встречи на территории страны и создавали закрытые группы в социальных сетях, где готовились к совершению диверсий против госучреждений. На одной из таких встреч, в которой участвовал и гражданин иностранного государства, был представлен флаг преступного сообщества. Фахраддину Шахмурову было поручено руководить разработкой планов преступлений, которые будут совершаться во имя целей группировки.

"Шахмуров и его сообщники подготовили план захвата таможенного поста на государственной границе и захвата заложников для выдвижения требований. Целью было нанести ущерб обороноспособности и экономической безопасности страны, захватить в заложники сотрудников и других лиц, находящихся на посту, чтобы выдвинуть требования преступного сообщества. Благодаря предпринятым мерам, противоправные действия организованной группы были пресечены", - подчеркнули в ведомстве.

Фахраддин Шахмуров привлечен к уголовной ответственности по статьям 28.282.2 (приготовление к диверсии, совершенной организованной группой), 28.215.3 (приготовление к захвату заложников), 218.1 (создание преступного сообщества) и 281.2 (распространение материалов, содержащих призывы против государства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Джалал Мурадов и Камран Бабаев привлечены по статье 281.2 и другим статьям. Все они арестованы. Также к следствию привлечены другие лица. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Təxribat və girov götürmə cinayətlərini planlaşdıran ekstremist qruplaşma ifşa edilib

Другие новости из категории

Кандидаты в судьи Азербайджана посетили Анкару
ФотоКандидаты в судьи Азербайджана посетили Анкару
16 декабря 2024 г. 12:34
В Азербайджан возвращены более 37 млн манатов от экспорта сельхозпродукции
В Азербайджан возвращены более 37 млн манатов от экспорта сельхозпродукции
16 декабря 2024 г. 11:52
В Сумгайыте задержана женщина, подозреваемая в нанесении ножевых ранений мужу
В Сумгайыте задержана женщина, подозреваемая в нанесении ножевых ранений мужу
16 декабря 2024 г. 10:15
Пятилетний мальчик утонул в бассейне
Пятилетний мальчик утонул в бассейне
16 декабря 2024 г. 09:59
В Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений соседу
В Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений соседу
16 декабря 2024 г. 09:48
В Баку задержан автохулиган
В Баку задержан автохулиган
16 декабря 2024 г. 09:40
В Мингячевире задержали подозреваемого в убийстве мужчину
В Мингячевире задержали подозреваемого в убийстве мужчину
16 декабря 2024 г. 08:53
В Сиязане девочка-подросток скончалась, отравившись угарным газом
В Сиязане девочка-подросток скончалась, отравившись угарным газом
15 декабря 2024 г. 23:49
В тяжелом ДТП в Губе погиб один, пострадали три человека
ВидеоВ тяжелом ДТП в Губе погиб один, пострадали три человека
15 декабря 2024 г. 21:47
В Губе в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием
ФотоВ Губе в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием
15 декабря 2024 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi