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Разоблачен человек, совершивший серию краж

Разоблачен человек, совершивший серию краж Сотрудники органов внутренних дел продолжают мобильные и неотложные оперативно-розыскные мероприятия против грабежей
Происшествия
26 января 2021 г. 13:08
Разоблачен человек, совершивший серию краж

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают мобильные и неотложные оперативно-розыскные мероприятия против грабежей.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, на основании поступившего обращения по факту кражи из 2-х домов на территории поселка Сарай Абшеронского района установлено лицо, подозреваемое в краже из одного дома 5 015 манатов наличными, ювелирных изделий на сумму 5 655 манатов, из другого дома 3 500 манатов наличными, ювелирных изделий на сумму 7 000 манатов и мобильного телефона.

Подозреваемый в совершении серии краж житель поселка Сарай, 29-летний Талех Гамбаров, ранее осужденный по статьям 177 (Кража) и 221 (Хулиганство) Уголовного кодекса, арестован полицией и передан следствию.

Проведенными оперативно-розыскными и оперативно-следственными мероприятиями было доказано, что Т.Гамбаров ограбил и другие жилые дома в поселке, похитив деньги и драгоценности на различные суммы.

В отношении подозреваемого в следственном отделе Абшеронского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Silsilə oğurluqlar edən şəxs ifşa olunub 

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