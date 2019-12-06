В Азербайджане разыскиваемый за кражу бывший заключенный пойман с поличным.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, операцию провели сотрудники 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции и группы быстрого реагирования.

Был задержан Т.Мустафаев, пытавшийся совершить кражу в одном из магазинов на территории поселка Локбатан. Было установлено, что задержанный - житель Абшеронского района, ранее судимый Т.Мустафаев находится в розыске по статье 177 (кража) УК АР.