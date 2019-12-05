Разыскиваемый в России азербайджанец задержан в бакинском аэропорту

Разыскиваемый в России мужчина был задержан по прибытии в Баку.
Как сообщает Report, находившийся в розыске за незаконный оборот наркотиков в Российской Федерации Рамиль Набиев задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.
Разыскиваемый в России мужчина был задержан по прибытии в Баку.
Как сообщает Report, находившийся в розыске за незаконный оборот наркотиков в Российской Федерации Рамиль Набиев задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.
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