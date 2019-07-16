Разыскиваемый в Азербайджане по 8-ми статьям УК мужчина задержан в Казахстане - ФОТО

В Казахстане задержан разыскиваемый в Азербайджане член преступной банды, совершившей кражи три года назад.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции, находившийся в розыске с 2016 года по 8-ми статьям Уголовного кодекса АР за совершенные тяжкие преступления житель района 31-летний Сархан Акперов был задержан в казахстанском городе Нур-Султан и доставлен в Губинский РОП.

С.Акперов и другие члены банды в 2016 году незаконно проникли в несколько частных домов на территории района, украли деньги, драгоценности и электронные приборы, нанеся потерпевшим ущерб в крупном размере. Кроме того, во время последнего ограбления члены банды связали скотчем находившуюся дома хозяйку дома, нанесли ей множественные телесные повреждения, украли из дома крупную сумму денег и мобильный телефон.

Отметим, что четыре члена банды - жители Губинского района Рагиб Керимов, Фаик Ханмамедов, Афтандил Ахмедов и Афина Ихиилова были задержаны и привлечены к ответственности спустя некоторое время после совершения преступлений.