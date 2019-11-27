Разыскиваемый ​родственниками мужчина уехал в Турцию

Стало известно местонахождения пропавшего без вести в Баку мужчины.

Как сообщает Report, проживающий в поселке Маштага Сабунчинского района С.Гараев 1991 г.р 16 ноября вышел из дома и больше не возвращался.

Позже его родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что С.Гараев пропал без вести.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками 14-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции, выяснилось, что С.Гараев в тот же день выехал в Турцию.

По факту ведется расследование.