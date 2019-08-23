 Наверх

Разыскиваемый Интерполом гражданин Германии задержан в Азербайджане

​Разыскиваемый Интерполом гражданин Германии задержан в Азербайджане

Гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, задержан в Баку.

Как сообщает Report, 40-летний Марко Мутнинг был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Планируется его экстрадиция. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!