Разыскиваемый Интерполом гражданин Германии задержан в Азербайджане

​Разыскиваемый Интерполом гражданин Германии задержан в Азербайджане

23 августа, 2019 10:21

https://report.az/storage/news/41bfb6e7ec2a5a634c6aeca6b7143cb9/93bd91a4-24fc-46fe-ac47-bf5a2f9c4a2a_292.jpg Гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, задержан в Баку. Как сообщает Report, 40-летний Марко Мутнинг был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Планируется его экстрадиция.