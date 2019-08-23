​Разыскиваемый Интерполом гражданин Германии задержан в Азербайджане

Гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, задержан в Баку.
Как сообщает Report, 40-летний Марко Мутнинг был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Планируется его экстрадиция.
Гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, задержан в Баку.
Как сообщает Report, 40-летний Марко Мутнинг был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Планируется его экстрадиция.
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