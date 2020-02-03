Разыскиваемый Азербайджаном австриец задержан в Словении

Разыскиваемый Азербайджаном австриец задержан в Словении

3 февраля, 2020 13:29

https://report.az/storage/news/9f58b4f818817315042913c056c11494/2c20ed7e-39bd-4b05-a1fb-3fc5890a1b04_292.jpg Разыскиваемый Азербайджаном по линии "Интерпола" иностранец задержан в Словении. Как сообщает Report, разыскиваемый по статье 179 (присвоение) гражданин Австрии Траун Алекс Йихан задержан в Словении. Ожидается его экстрадиция в Азербайджан.

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