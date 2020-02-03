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Разыскиваемый Азербайджаном австриец задержан в Словении

Разыскиваемый Азербайджаном австриец задержан в Словении

Разыскиваемый Азербайджаном по линии "Интерпола" иностранец задержан в Словении.

Как сообщает Report, разыскиваемый по статье 179 (присвоение) гражданин Австрии Траун Алекс Йихан задержан в Словении.

Ожидается его экстрадиция в Азербайджан.

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