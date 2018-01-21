Разбойник, убивший человека при нападении на дома в Лянкаране, задержан - ФОТО

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Стали известны новые подробности о неизвестном лице, который несколько дней назад совершил нападение в трех домах в так называемом жилом массиве Хутор города Лиман, в результате которого, ранив четырех человек, убил одного из них.

Как сообщает южное бюро Report, задержан человек, занимавшийся разбойничеством.

Согласно информации, поступившей в полицейское отделении Лянкарана, 13-14-го января произошли нападения по трем адресам.

Во время случившегося от избиения пострадали жители города 48-летняя Самира Мириева и ее 69-летняя мать Хумай Гараева, а также 16-летний Гейбат Абдуллаев и 50-летний Наджафгулу Гасанов. Они были доставлены в центральную районную больницу Лянкарана. От полученных сильных ударов по голове, пострадавшая Самира мириева скончалась в больнице.

После подачи показаний пострадавшими, была установлена личность подозреваемого. Как выяснилось, это проживающий по адресу ул. М.Э.Расулзаде 24, Зейналов Фаррух Сабир оглы. Его объявили в розыск.

По словам жителей города Лиман, жестоко избивавший людей Фрраух Зейналов, психически неуравновешенный. Сообщается, что проблемы с психикой также были у его старшего брата.

Пока не сообщаются причины произошедшего. Тем не менее, объявленного в розыск Фарруха Зейналова сегодня задержали.