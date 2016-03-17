Рауф Миргадиров отпущен на свободу - ФОТО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Абида Абдинбекова было вынесено решение.

Решением суда, журналист получил 5 лет наказания условно.

Он освобожден в зале суда.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле 2014 года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям журналист был осужден к 6 годам лишения свободы. Р.Миргадиров подал апелляционную жалобу на приговор.