Рассмотрено ходатайство в связи с мошенничеством на сумму 170 000 долларов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Адвокат Кямандар Насибов представил в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре ходатайство, связанное с совершенным против жителя Баку Эйнура Керимова мошенничеством на сумму 170 000 долларов.

Об этом Report заявил адвокат Э.Керимова К.Насибов.

В ходатайстве адвокат просит допросить в ходе следствия председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнову и провести дополнительные следственные действия.

По его словам, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре не удовлетворило ходатайство: "На нынешнем этапе управление посчитало вопрос о допросе Хиджран Гусейновой необоснованным".

Отметим, что гражданин Эйнур Керимов заявил, что заплатил 170 тыс. долларов бывшему руководителю аппарата Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сафару Иманову для назначения на должность заместителя главы районной Исполнительной власти. С.Иманов 1 ноября 2015 года был уволен с должности руководителя аппарата Госкомитета.

Поступившее из комитета обращение по указанному делу рассмотрели в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупных размерах) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).