Рассмотрено ходатайство об оправдании Джавида Гусейнова

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Рассмотрено ходатайство об оправдании бывшего капитана футбольного клуба "Габала" Джавида Гусейнова, представленное его адвокатом Адемом Мамедовым в Бакинскую городскую прокуратуру.

Об этом Report сообщил А.Мамедов.

Представленное в Бакинскую городскую прокуратуру ходатайство было отклонено.

Напомним, что адвокат Д.Гусейнова, арестованного по уголовному делу, начатому в связи с избиением и смертью журналиста Расима Алиева, подал ходатайство о его оправдании.

Напомним, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглы был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа. По данному факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК. По факту в отношении Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Джавида Гусейнова было выдвинуто обвинение по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении, организатором которого был его двоюродный брат Э.Исмаилов, а после преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу Кянана Мадатова, Джамала Мамедова и Самира Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица), а также Эльшана Исмаилова и Арифа Алиева по ст. 126.3 и ст. 177.1 (кража) и дело направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Д.Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Дело футболиста клуба "Габала" отправлено в Сабаильский районный суд.