Рассмотрена жалоба Рои Айхан в отношении известного адвоката

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) была рассмотрена жалоба заслуженной артистки Роялы Наджафовой (Роя Айхан) в отношении адвоката Адема Мамедова.

Об этом Report сообщил А.Мамедов.

В КАА певице посоветовали обратиться в суд.

Напомним, некоторое время назад Роя Айхан обратилась в КАА с жалобой на А.Мамедова. Причиной стала критика, высказанная А.Мамедовым по поводу спора между Роей Айхан и неким Эльнуром Оруджевым, оскорбившим ее в İnstagram. В то же время, обратившись к министру внутренних дел Рамилю Усубову и генпрокурору Закиру Гаралову, адвокат попросил наказать Рою Айхан за нарушение законодательства.