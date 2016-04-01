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    Рассмотрена жалоба Рои Айхан в отношении известного адвоката

    Коллегия адвокатов Азербайджана объявила о своем решении

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) была рассмотрена жалоба заслуженной артистки Роялы Наджафовой (Роя Айхан) в отношении адвоката Адема Мамедова.

    Об этом Report сообщил А.Мамедов.

    В КАА певице посоветовали обратиться в суд. 

    Напомним, некоторое время назад Роя Айхан обратилась в КАА с жалобой на А.Мамедова. Причиной стала критика, высказанная А.Мамедовым по поводу спора между Роей Айхан и неким Эльнуром Оруджевым, оскорбившим ее в İnstagram. В то же время, обратившись к министру внутренних дел Рамилю Усубову и генпрокурору Закиру Гаралову, адвокат попросил наказать Рою Айхан за нарушение законодательства.

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