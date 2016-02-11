Рассмотрена жалоба Государственной инспекции труда в отношении директора ООО Nokia Solutions and Networks Baku

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе 2-й Государственной инспекции труда Службы государственной инспекции труда в отношении директора общества с ограниченной ответственностью (ООО) Nokia Solutions and Networks Baku Чили Мехмет Озана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева было вынесено решение.

Так, решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Апелляционная жалоба Государственной инспекции труда не была удовлетворена.

Отметим, что 2-я Государственная инспекция труда Службы государственной инспекции труда подала в суд на директора ООО Nokia Solutions and Networks Baku Чили Мехмет Озана. Инспекция вынесла решение о привлечении директора компании к административной ответственности по ст. 54.0.4 (нарушение правил охраны труда, отсутствие необходимых санитарно-бытовых и лечебно-профилактических условий для работников) Кодекса об административных правонарушениях.

Обратившись в Наримановский районный суд, Ч.М. Озан попросил аннулировать решение, ссылаясь на то, что срок решения истек. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, инспекция обратилась с жалобой в Бакинский апелляционный суд.