Суд рассмотрел очередную жалобу Акифа Човдарова

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вюгара Мамедова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба А.Човдарова не была удовлетворена. Решение Сабаильского районного суда оставлено в силе.

Напомним, что 4 марта в Сабаильском районном суде был продлен на 4 месяца срок меры пресечения в отношении А.Човдарова. Не согласившись с решением, А.Човдаров обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что А.Човдаров обвиняется по ст. 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума)), ст. 311.3.1 ( получение взятки (пассивное взяточничество)), ст. 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество)), ст. 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), ст. 311.3.4 (получение взятки путем вымогательства) УК.

Помимо этого, в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении несовершеннолетнего; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК.

Он арестован в ноябре прошлого года. Тогда Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.