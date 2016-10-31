Рассмотрена кассационная жалоба женщины, похитившей ребенка в Сумгайыте

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба по приговору в отношении Хырды Бабаевой, обвиняемой в похищении ребенка в Сумгайыте.

Об этом Report сообщил адвокат Анар Гасымлы.

По словам адвоката, на процессе под председательством судьи Фархада Керимова было объявлено решение. Согласно решению, приговор Сумгайытского апелляционного суда оставлен в силе.

Отметим, что случай произошел 3 августа 2014 года в городе Сумгайыт. Жительница города Айсель Ахмедова обратилась в Сумгайытское городское управление полиции и заявила, что во время прогулки в парке со своими детьми ее двухмесячную дочь похитила незнакомая женщина.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст 144.1 (похищение человека) Уголовного кодекса. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий была задержана жительница Баку Хырда Бабаева, подозреваемая в совершении преступления.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Х.Бабаева была осуждена на 11 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденная подала апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Х.Бабаевой. Срок ее наказания был уменьшен до 10 лет. После этого осужденная подала кассационную жалобу в Верховный суд.