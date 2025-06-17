Рассмотрена кассационная жалоба экс-сотрудника реабилитационного центра, обвиняемого в пытках пациентов

В Верховном суде Азербайджана рассмотрена кассационная жалоба бывшего сотрудника реабилитационного центра New Life Сархана Алиева, обвиняемого в пытках пациентов, с просьбой прекратить в отношении него уголовное дело.

В Верховном суде Азербайджана рассмотрена кассационная жалоба бывшего сотрудника реабилитационного центра New Life Сархана Алиева, обвиняемого в пытках пациентов, с просьбой прекратить в отношении него уголовное дело.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Шахина Юсифова жалоба не была удовлетворена.

Ранее приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям руководитель реабилитационного центра New Life Оруджали Алигейдаров был приговорен к 8 годам лишения свободы, сотрудники центра - Фамиль Рзаев также к 8 годам, Эльвюсал Гусейнов - к 7 годам, Ганбар Гасанов - к 6 годам 6 месяцам, Сархан Алиев - к 6 годам.

Указанный реабилитационный центр действовал в поселке Новханы. Алигейдаров, Гусейнов, Рзаев, Алиев и Гасанов признаны виновными в применении к пациентам жестоких методов, включая утопление в воде, подвешивание, а также длительное удержание за закрытой дверью.

В их отношении были выдвинуты обвинения по статьям 133 (истязание) и 145.3 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Азербайджана. Кроме того, Гусейнов, Алигейдаров и Рзаев обвинены также по статье 192 (незаконное предпринимательство).