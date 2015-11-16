Рассмотрена апелляционная жалоба женщины, совершившей убийство в доме бывшего мужа народной артистки

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении Елены Махровой, обвиняемой в убийстве Сабира Гурбанова в доме бывшего мужа народной артистки Азербайджана Нурии Ахмедовой Ханлара Ибадова.

Как сообщает Report, суд оставил приговор в силе.

Отметим, что убийство произошло 8 марта в поселке Бакиханова Сабунчинского района. Ранее судимый Санан Гурбанов и его гражданская жена Елена Махрова проживали в доме Ханлара Ибадова. Е.Махрова совершила убийство С.Гурбанова на почве конфликта.

На прошедшем 22 сентября судебном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям выдвинутая в отношении подсудимой статья 120.1 (предумышленное убийство) была заменена статьей 126.3 (преднамеренное причинение тяжелого ущерба здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК. Е.Махрову лишили свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.