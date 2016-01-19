Рассмотрена апелляционная жалоба водителя, по вине которого пострадали замминистра и его супруга

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Турала Рагимова, признанного виновным в совершении аварии, в результате которой погибли 2 человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мирсагулова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений, апелляционная жалоба Т.Рагимова не была удовлетворена.

Отметим, что ДТП произошло 10 мая 2014 года на проспекте Гейдара Алиева Низаминского района города Баку. Автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый Туралом Рагимовым, столкнулся с автомобилем марки Lexus, за рулем которого находился Фирдовси Алиев.

В результате аварии скончались два пассажира автомобиля марки ВАЗ-2107, водитель автомобиля, а также водитель Lexus Ф.Алиев и его супруга Арифа Алиева получили телесные повреждения.

Напомним, что Фирдовси Алиев является первым заместителем министра экономики и природных ресурсов.

В 2015 году на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям Т.Рагимов был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Не согласившись с решением, Т.Рагимов подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.