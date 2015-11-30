 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рассмотрена апелляционная жалоба Texnikabank

    Определение суда первой инстанции оставлено без изменений

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба открытого акционерного общества Texnikabank против общества с ограниченной ответственностью Azərinşaat TT.

    Как сообщает Report, определение суда первой инстанции оставлено без изменений.

    Отметим, что в этом году ООО Azərinşaat TT подало в суд на банк. Обратившись во 2-й Бакинский административно-экономический суд, ООО потребовало перевода денег на счет. Суд отклонил ходатайство по назначению. Не согласившись с решением, ОАО Texnikabank подало апелляционную жалобу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi