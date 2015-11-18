​Рассмотрена апелляционная жалоба против "AzSığorta"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе ООО "AZPOD" в отношении ОАО "AzSığorta".

Как сообщает Report, вынесенное судом первой инстанции постановление оставлено неизменным.

Отметим, что в этом году "AzSığorta" подала в суд на "AZPOD". Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ОАО потребовало взыскания ущерба. Суд частично удовлетворил иск. Недовольное решением суда ООО "AZPOD" подало апелляционную жалобу.