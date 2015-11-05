​Рассмотрена апелляционная жалоба по иску ANS против НСТР

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба по иску, возбужденному телеканалом ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Нуреддина Мустафаева иск был удовлетворен частично.

Решение суда первой инстанции было аннулировано.

Отметим, что телеканал ANS подал жалобу на НСТР. Обратившись в Административно-экономический суд №1, телеканал потребовал аннулировать решение. Суд не удовлетворил жалобу. Не согласившийся с этим телеканал подал апелляционную жалобу.

Напомним, что некоторое время назад НСТР принял решение о приостановке с 6 октября 2015 года на 10 дней вещания на телеканале ANS программы "Salam, Azərbaycan" с учетом неуважительного отношения в программе к установленным Конституцией Азербайджана правам и свободам граждан, ущемления чести и достоинства людей, грубого нарушения требований связанного со спонсорством законодательства и пр.