Рассмотрена апелляционная жалоба ООО Coca-Cola против министерства налогов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью Azərbaycan Coca-Cola Bottlers Limited в отношении Бакинского налогового департамента при министерстве налогов Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Валеха Агаева было вынесено решение.

Согласно решению, определение суда первой инстанции было аннулировано, дело для пересмотра возвращено в 1-й Бакинский административно-экономический суд.

Отметим, что ООО Azərbaycan Coca-Cola Bottlers Limited подало в суд на Бакинский налоговый департамент при МН. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, ООО Coca-Cola выдвинуло иск об отмене решения департамента, возвращении рассчитанных и выплаченных в государственный бюджет денег. Суд признал иск невозможным. Не согласившись с решением, ООО обратилось с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.