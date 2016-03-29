Рассмотрена апелляционная жалоба обвиняемых в госизмене

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Велиева Хафиза Рамиз оглу и Агамирова Агамира Новруз оглу, обвиняемых в государственной измене и незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова было вынесено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений, апелляционная жалоба обвиняемых была отклонена.

Отметим, что против Х.Велиева и А.Агамирова, обвиняемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и в незаконном обороте наркотических средств, выдвинуто обвинение по ст. 274 (государственная измена) и ст. 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, совершенные в крупном размере) УК,

В феврале 2014 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых были осуждены к пожизненному заключению. Не согласившись с приговором, осужденные обратились с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.