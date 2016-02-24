Рассмотрена апелляционная жалоба мужчины, сообщившего ложную информацию о бомбе в Park Bulvar

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении жителя Кельбаджарского района Аллахвердиева Исмаила Габиб оглу 1970 года рождения, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова было вынесено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменения. Апелляционная жалоба обвиняемого была отклонена.

Отметим, что случай произошел 5 августа 2015 года. Неизвестный позвонил по номеру "102" министерства внутренних дел (МВД) и заявил полиции о том, что в торговом центре Park Bulvar, расположенном на проспекте Нефтяников, заложено взрывное устройство. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что звонившим был вынужденный переселенец из Кельбаджарского района, проживающий в Сураханском районе Аллахвердиев Исмаил Габиб оглу 1970 года рождения. Он был задержан сотрудниками полиции. В ходе предварительного допроса И.Аллахвердиев сообщил, что задолжал значительную сумму. Поэтому заведомо сообщил полиции ложную информацию, чтобы его арестовали и он на время освободился бы от своих забот.

Он обвинялся по ст. 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК.

7 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям И.Аллахвердиев был приговорен к 6 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, И.Абдуллаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.