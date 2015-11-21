Рассмотрена апелляционная жалоба мужчины, перерезавшего горло своей жене

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе по приговору в отношении Сулейманова Ильхама Эллаз оглу, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мирсадыгова приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений.

Отметим, что убийство произошло 26 января этого года в Наримановском районе. Житель города Баку Сулейманов Ильхам Эллаз оглу 1971 г.р. на почве ревности перерезал горло своей жене Сулеймановой Махаббат 1979 г.р. Совершивший убийство И.Сулейманов сдался в Наримановское районное управление полиции (РУП).

И.Сулейманов обвинялся по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и ст. 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) УК.

В августе Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил И.Сулейманова к 17,5 годам лишения свободы.