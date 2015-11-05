Рассмотрена апелляционная жалоба лиц, воевавших в составе ИГИЛ

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор, вынесенного в отношении обвиняющихся в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии Гурбанлы Эльшана Абульфат оглу, Азизова Кямрана Ильтифат оглу, Мамедова Турала Фазиль оглу, Расулова Бахруза Айдын оглу и Алиханова Надира Махир оглу.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова приговор оставлен в силе.

Отметим, что лица, обвиняемые в участии в боях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований, были задержаны сотрудниками министерства национальной безопасности.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям Бахруза Расулова приговорили к 12 годам лишения свободы, Надира Алиханова - 13, а остальных обвиняемых - к 14,5 годам лишения свободы.