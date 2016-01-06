Рассмотрена апелляционная жалоба обвиняемого в участии в военных действиях в Сирии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Рамиля Асланова, обвиняемого в участии в военных действиях в Сирии.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова вынесено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий министерства национальной безопасности (МНБ) были задержаны граждане страны, подозреваемые в создании вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за другие противоправные действия, не предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики - Мустафаев Эльхан Иса оглу, Расулов Бахруз Айдын оглу, Азизов Кямран Илтифат оглу, Алиханов Надир Махир оглу, Шахбази Бахтияр Имриз оглу, Шахбази Бахруз Бахтияр оглу, Мухаммадзаде Садиг Ядигар оглу, Гаджиев Рагим Сади оглу, Султани Видади Салех оглу и Асланов Рамиль Урфан оглу. По фактам в Главном следственном управлении МНБ возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Вышеуказанные лица были привлечены в качестве подозреваемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Было выявлено, что Эльхан Мустафаев, Бахруз Расулов, Кямран Азизов, Надир Алиханов, Бахтияр Шахбази и его сын Бахруз Шахбази 1985 г.р., а также Садиг Мухаммадзаде, Видади Султани и Рамиль Асланов в 2014 году незаконным путем перешли на территорию Сирийской Арабской Республики, где в составе незаконных вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством данной страны и Азербайджанской Республики, прошли военное и религиозное обучение радикального толка, обучились правилам использования различных видов огнестрельного оружия. После учений они приняли участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством данной страны и Азербайджанской Республики.

15 июля 2015 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Асланов был приговорен к 13 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, Р.Асланов подал апелляционную жалобу.