Рассмотрена апелляционная жалоба компании Akkord

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе открытого акционерного общества (ОАО) Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası против ОАО AzSığorta.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Валеха Агаева постановление суда первой инстанции в пользу страховой компании оставлено в силе.

Отметим, что в этом году AzSığorta подала в суд на ОАО Akkord. Обратившись во 2-й Бакинский административно-экономический суд, страховая компания выдвинула иск о возмещении ущерба в порядке суброгации. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, компания Akkord подала апелляционную жалобу.